Экс-депутату был причинен моральный ущерб

Сумма, присужденная в качестве морального ущерба, переведена на благотворительные цели.

Экс-депутат маслихата Алматы Вячеслав Банщиков стал жертвой в нечестной конкурентной борьбе, где компании по розливу питьевой воды хотели устранить со свободного рынка воду Samal, к которой экс-депутат не имел и не имеет никакого прямого отношения.

03 июля 2020 года Вячеслав Банщиков одержал победу в суде над Досом Ильяшевым, который распространил заведомо несоответствующую действительности информацию. В пресс-службе его компании ответили, что экс-депутат удовлетворён публичным опровержением.

Блогерское расследование алматинца Доса Ильяшева и сведения, опубликованные им видеоролике от 02 марта 2020 года в 09:22 в рубрике по выявлению фактов "распила» государственного бюджета в закупках в социальной сети "Facebook", признаны судом несоответствующем действительности.

В ходе ряда судебных слушаний как в суде первой инстанции, так и второй инстанции, судами были выслушаны доводы сторон, где им была дана надлежащая справедливая оценка.

Около года в судебной тяжбе сторона ответчика предъявляла свои аргументы. Также в ходе процессов Дос Ильяшев публично признался, что является игроком рынка по розливу воды.

Аргументы юриста, представляющего интересы Банщикова, Вячеслава Сташкова были убедительнее для суда, чем аргументы стороны Доса Ильяшева.

В очередной раз судебный орган вынес справедливое решение, где присудил Досу Ильяшеву опровергнуть сведения, несоответствующие действительности и порочащие честь и достоинство экс-депутата.

Распространенные мною сведения, 2 марта 2020 года в 09.22 часов, в рубрике по выявлению фактов "распила» государственного бюджета в закупках, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Банщикова Вячеслава Юрьевича, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, — опубликовано в социальных сетях Досом Ильяшевым.

Сумма, присужденная экс-депутату в качестве морального ущерба, переведена им на благотворительные цели в пользу одного из детских домов Алматы.

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