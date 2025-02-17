Ребенок получил травму головы в детсаду в Астане: родители отсудили моральный ущерб

Родители двухлетнего ребенка в Астане отсудили у детского сада моральный ущерб за травму, полученную им в учреждении, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних столицы рассмотрел гражданское дело по иску отца. 15 августа 2024 года мальчик упал и получил травму головы. Врачи констатировали легкий вред здоровью малыша.

Руководителя учреждения оштрафовали по п. 3 ст. 409 (Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей руководителем или иным должностным лицом организации образования) КОАП.

Отец просил взыскать с детсада затраты на лечение около 84 тыс. тенге и моральный вред 3 млн тенге.

Из-за ненадлежащего выполнения воспитателем и помощником воспитателя своих обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства дошкольной организации мальчик после прогулки забежал в игровую комнату, хотел сесть на стульчик, но поскользнулся и упал, задев затылком край стула. Ребенку оказали медицинскую помощь.

В детсаду признались, что недосмотрели за мальчиком и выразили готовность оплатить материальный ущерб, если родители предоставят подтверждающие чеки. Также в учреждении просили снизить сумму морального ущерба до 100 тыс. тенге.

Как пояснил в суде отец, ребенок кричал, плакал после наложения четырех швов и стал беспокойным, часто просыпался, а рана заживала около месяца. Суд решил взыскать с детсада в пользу родителей материальный ущерб в размере около 2 тыс. тенге (стоимость лекарств) и моральный ущерб в размере 350 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что воспитательница избила ребенка до заикания в детском саду Астаны.

