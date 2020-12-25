Более 400 млрд тенге инвестиций собираются дополнительно привлечь в СЭЗ ПИТ "Алатау"

Также в Парке инновационных технологий планируется создать около 6 000 новых рабочих мест.

Все это станет возможно при реализации в СЭЗ ПИТ "Алатау" всех запланированных проектов. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций г.Алматы Еркебулан Оразалин.

По его словам, согласно стратегии развития СЭЗ ПИТ "Алатау", здесь поставлена задача по формированию таких отраслей, как медицина и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии и образование, а также приборостроение.

Так, в отрасли фармпроизводства и мединдустрии в Парке первые инвесторы уже приступили к реализации проектов строительства заводов по производству лекарственных средств, медизделий и техники первой необходимости, входящих в состав гарантированного объема медпомощи. Также здесь будет построена объединенная университетская больница.

На сегодня, кроме ТОО "Viva Pharm" и ТОО "Dolce Pharm", которые приступают к строительству собственных заводов в СЭЗ "ПИТ "Алатау", еще 3 инвестора ведут сбор документов для запуска своих проектов.

Предлагаемые в рамках формируемого кластера налоговые льготы, таможенные преференции, земельные участки с готовой инженерно-коммунальной инфраструктурой и выгодное географическое расположение СЭЗ "ПИТ "Алатау" не могли быть не замечены другими игроками рынка, - отметил Еркебулан Оразалин.

Так, ТОО "Альфа Мет" планирует до конца 2022 года строительство завода по производству фармацевтической продукции. В течение ближайших двух лет ожидается здесь и строительство биофармацевтического комплекса по разработке и выпуску современных лекарственных препаратов компанией ТОО "Био Евразия". Также ТОО "ADS Industries", планирует строительство промпарка фарминдустрии для субъектов микро-малого бизнеса.

Кроме того, на территории СЭЗ "ПИТ" в ближайшие годы будет построена "Объединенная университетская больница" на 1 400 коек при Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова.

Отметим, что в прошлом году в южной столице запущена Региональная программа развития предпринимательства "Almaty Business-2025". Для стимулирования МСБ созданы организации Almaty Finance и МФО "Алматы", а также Центр предпринимательства "Qoldaý", который оказывает полную консультационную поддержку бизнесу.

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