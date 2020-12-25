Вся правда об утилизационном сборе

МИИР РК информирует, что распространяемая в соцсетях информация по поводу утилизационного сбора не соответствует действительности.

МИИР РК информирует, что распространяемая в соцсетях информация по поводу утилизационного сбора не соответствует действительности. Мнением казахстанской общественности снова пытаются манипулировать.

Отмена утильсбора, за которую выступают отдельные "эксперты" социальных сетей, приведет к повышению стоимости легковых, грузовых автомобилей и сельхозтехники, а не к их удешевлению.

Касательно финансирования частного бизнеса за счет утилизационного сбора

Разъяснение МИИР РК:

Утверждение не соответствует действительности. Цель – экологическая. Введение утилизационного сбора направлено на организацию переработки морально и технически устаревшей техники, которой много накопилось в нашей стране. Это признанная международная практика. Утильсбор действует во всех странах Евросоюза, в США, многих других странах мира, также на территории ЕАЭС.

Проведена работа по созданию инфраструктуры для проведения утилизации автотранспортных средств и их компонентов, запущен завод по переработке транспорта полного цикла, ведется стимулирование сектора сбора и переработки отходов. В Казахстане отмечается развитие отрасли переработки отходов. С момента введения утильсбора в 2016 году на утилизацию сдано 156 764 автомобилей, вышедших из эксплуатации.

Касательно сокращения ввоза автомобилей из-за введения утильсбора

Разъяснение МИИР РК:

Утверждение не соответствует действительности. По данным Комитета статистики МНЭ РК, за 11 месяцев 2016 года было импортировано 25 тыс. автомобилей, произведено в Казахстане - 10,1 тыс. автомобилей. За 11 месяцев 2020 года было импортировано почти 36 тыс. автомобилей, произведено в Казахстане - 70 тыс. автомобилей. За пять лет отечественное производство выросло в 7 раз.

Касательно удешевления автомобилей из-за отмены утильсбора

Разъяснение МИИР РК:

Утверждение не соответствует действительности. Благодаря нормам Экологического кодекса, отечественные производители автомобилей и сельхозтехники НЕ ВКЛЮЧАЮТ утилизационный сбор в стоимость производимых автомобилей и сельхозтехники. Государство берет эти расходы на себя. Это дает стимул обновлению техники в стране и развитию производства. Казахстанцы, покупающие технику отечественного производства, не несут дополнительных расходов при покупке отечественной техники на ее дальнейшую утилизацию. Остальные несут.

Если данные нормы Экологического кодекса перестанут действовать, цены на технику вырастут. Это будет чувствительно для населения, потому что сегодня 72% проданных в Казахстане автомобилей и 89% сельскохозяйственной техники – отечественного производства. Поэтому Правительство и Парламент страны отмену не поддержало.

Касательно существования утильсбора для кабельно-проводниковой продукции

Разъяснение МИИР РК:

Утверждение не соответствует действительности. На кабельно-проводниковую продукцию утилизационный сбор не введен. Не распространяется он на дорожно-строительную коммунальную технику, мототехнику и сельскохозяйственную технику (кроме колесных тракторов и комбайнов).

Касательно создания "эксклюзивных условий" по льготам для казахстанских машиностроителей и создания фейковых проектов машиностроения

Разъяснение МИИР РК:

Не соответствует действительности. В соответствии с Предпринимательским кодексом РК, любой инвестиционный проект вправе претендовать на получение мер государственной поддержки. Никаких эксклюзивных условий у машиностроительных предприятий не имеется. На сегодняшний день почти 150 предприятий заключили специальные инвестиционные контракты в разных отраслях.

Напротив, производители автомобильной, сельскохозяйственной техники и их компонентов вместе с таким контрактом подписывают Соглашение о промышленной сборке, которое налагает на машиностроителей взаимные обязательства перед Правительством по локализации и развитию производства. В случае невыполнения Соглашения, предприятия лишаются льгот и обязаны вернуть все полученные государственные преференции. Это доказывают факты расторжения соглашении с АО "Азия Авто" и АО "Iveco Казахстан".

Также не достоверна распространяемая информация о льготах для отечественных производителей. Ими пользуется лишь покупатели, приобретающие через банки второго уровня и лизинговые компании технику отечественного производства.

Развитие отечественного машиностроения выгодно нашей стране

Разъяснение МИИР РК:

Правительство поддерживает отечественный автопром, потому что внедрение новых высокотехнологичных производств не просто создает новые рабочие места, но повышает компетенции казахстанских кадров, способствует накоплению ими опыта и профессионализма для будущего индустриального прорыва. Потому что каждое новое рабочее место в машиностроении приводит к открытии 5 рабочих мест в сопутствующих отраслях. Потому что деньги не утекают из Казахстана, а работают в нашей стране и приносят пользу обществу. По этой же причине Правительство создает комфортные условия инвесторам, которые приносят в страну инновационные технологии и свои деньги.

Только за последний год производство автомобилей, сельскохозяйственной техники, а также их компонентов на территории нашей страны привлекло 294,5 млрд тенге иностранных инвестиций.

В сложном для всего мира 2020 году, в Казахстане организованы совместные предприятия и производственные линии в области машиностроения таких транснациональных брендов как BÜHLER, РОСТСЕЛЬМАШ, ПТЗ, LOVOL, HYUNDAI, CHEVROLET, KAMAZ, YUTONG. Ведется работа по налаживанию производства техники CLAAS, СASE NEW HOLLAND, PÖTTINGER, RENAULT.

Этот факт говорит не только о емкости казахстанского рынка сбыта, но и об уровне наших кадров и перспективах, которые иностранные бизнесмены видят в Казахстане.

Почему отечественные производители подвергаются нападкам?

Разъяснение МИИР РК:

Нападки на отечественных производителей усиливаются на протяжении последних 5 лет. Потому что развитие казахстанского машиностроения создает конкуренцию на глобальном рынке и грозит определенным кругам серьезным снижением доходов.

МИИР РК убедительно просит общественность и СМИ не поддаваться на провокации и не распространять информацию, не соответствующую действительности.

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