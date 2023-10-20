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В Казахстане изменили перечень утилизационного сбора и методику его расчета

В Казахстане изменился перечень утилизационного сбора и методика его расчета Фото: unsplash
Приказами МЭПР от 13 октября 2023 года внесены изменения в Перечень отдельных видов продукции, по которым оплачивается утилизационный сбор, и Методику расчета утилизационного сбора, сообщает Zakon.kz.

Так, из Перечня отдельных видов продукции, по которым оплачивается утилизационный сбор, исключили раздел 20: Кабельно-проводниковая продукция.

Соответственно, в Методике расчета утилизационного платежа исключен пункт, которым определялся порядок расчета утилизационного платежа за утилизацию отходов кабельно-проводниковой продукции.

Его действие приостановлено до 1 января 2024 года.

Приказы вводятся в действие с 30 октября 2023 года.

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