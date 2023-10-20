В Казахстане изменили перечень утилизационного сбора и методику его расчета
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Приказами МЭПР от 13 октября 2023 года внесены изменения в Перечень отдельных видов продукции, по которым оплачивается утилизационный сбор, и Методику расчета утилизационного сбора, сообщает Zakon.kz.
Так, из Перечня отдельных видов продукции, по которым оплачивается утилизационный сбор, исключили раздел 20: Кабельно-проводниковая продукция.
Соответственно, в Методике расчета утилизационного платежа исключен пункт, которым определялся порядок расчета утилизационного платежа за утилизацию отходов кабельно-проводниковой продукции.
Его действие приостановлено до 1 января 2024 года.
Приказы вводятся в действие с 30 октября 2023 года.
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