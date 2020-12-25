Появились предварительные результаты итогов проверки смерти курсанта МВД

Ерлан Тургумбаев взял ход расследования под личный контроль и поручил докладывать на постоянной основе о результатах проверки.

Руководитель спецгруппы – начальник Департамента кадровой политики МВД Айдар Сайтбеков рассказал о предварительных результатах проверки дела о смерти курсанта Саламата Утегенова, сообщает zakon.kz.

Он доложил об этом во время посещения министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым Алматинской Академии МВД им. Макана Есбулатова, где проводится комплексная проверка.

По словам Айдара Сайтбекова, проверяются не только бытовые условия, но и морально-психологический климат как среди преподавателей, так и среди курсантов.

Он отметил, что грубых нарушений, указывающих на систематические поборы, не выявлено. Вместе с тем внимательно изучаются возможные сообщения родственников курсантов о давлении в стенах учебного заведения.

В ходе проведения среди обучающихся социально-психологического исследования установлено, что курсант, покончивший собой, действительно регулярно просил у родных деньги под различными предлогами. Он также брал в долг у других курсантов, которым в основном не возвращал взятые суммы. Со слов курсантов, в последнее время погибший увлекался интернет-казино и букмекерскими ставками. Предполагается, что именно на эти цели курсант Саламат Утегенов занимал различные суммы у родственников и знакомых. В то же время в рамках расследования уголовного дела проверяются все версии произошедшего, – доложил министру внутренних дел Айдар Сайтбеков.

В ходе посещения вуза Ерлан Тургумбаев встретился с преподавателями, курсантами Академии и их родителями. Глава МВД подчеркнул, что в ближайшее время будет назначено новое руководство, приоритетная задача которого – это повышение уровня дисциплины и профессиональной подготовки курсантов.

Администрации вузов обязаны обеспечить безопасность курсантов в период их нахождения в учебном заведении. Не допускать нарушения дисциплины и постоянно вести с ними воспитательную работу. Сегодня органы внутренних дел нуждаются в высокообразованных и профессиональных кадрах. Необходимо помнить, что от знаний и морально-психологической подготовки, получаемых в стенах учебных заведений, зависит будущее казахстанской полиции”, – отметил в ходе встречи министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Глава ведомства добавил, что этот трагический случай продемонстрировал проблемы с воспитательной работой. “Мы должны внести изменения в программу подготовки будущих полицейских. Необходимо постоянно проводить психологический мониторинг, – подчеркнул министр.

Ерлан Тургумбаев взял ход расследования под личный контроль и поручил докладывать на постоянной основе о результатах проверки.

Приказом МВД от занимаемых должностей за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении освобожден начальник Академии О.Х.Смаилов, а также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников Академии, из которых 5 также освобождены от занимаемых должностей.

13 декабря 2020 года, в академии МВД города Алматы был найден повешенным 19-летний курсант из ЗКО Саламат Утегенов, который учился на 3 курсе. Незадолго до своей смерти он писал сообщения своим родителям с просьбой перечислить ему крупные суммы денег.

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