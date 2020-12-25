В Алматинской области усилят карантин до 5 января

Поводом стал рост случаев заражения КВИ.

В Алматинской области усилят карантинный режим, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге на площадке "Jetisy media".

Режим усилится до 5 января 2021 года.

Поводом стал рост случаев заражения КВИ.

Установлен запрет на проведение зрелищных и массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов.

В области продолжается работа по борьбе с коронавирусной инфекцией, в соответствии с которой соблюдается карантинный режим с необходимыми ограничениями. За последние 3 месяца наблюдается рост заболеваемости. По информации министерства здравоохранения РК, максимальный рост заболеваемости в стране прогнозируется в январе, феврале 2021 года. За последний месяц наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в городах Талдыкорган, Текели, Панфиловском, Енбекшиказахском, Коксуском, Талгарском, Илийском, Уйгурском районах. Сегодня Панфиловский район находится в красной зоне. В желтой зоне находятся города Талдыкорган, Текели, а также Коксуский и Уйгурский районы, — говорит Батыржан Байжуманов.

Кроме того, в ходе пресс- конференции стало известно, что с III четверти учебного года для 9,11,12 классов предусматривается комбинированное обучение.

В целях обеспечения качества обучения, согласно поручению Межведомсвенной комиссии с III четверти учебного года для выпускных классов 9,11,12 классы предусматривается комбинированное обучение. Предлагается 70% обучение предметов в традиционном формате, а именно математика, физика, биология, география, история, казахский, руский, иностранные языки и физкультура, 30% — в дистанционном формате информатика, самопознание, художественный труд и т.д. Хочу особо отметить, что для разъяснения вопросов, возникающих у родителей и учащихся, в штатном режиме работают Cаll-центры и горячая линия, — поделилась руководитель управления образования Алматинской области Майгуль Омарова.

Стоит отметить, что на новогодние праздники развлекательные учреждения будут работать, но с ограничением во времени. Кроме того, разрешается деятельность объектов общественного питания и ТРЦ при заполняемости 50% от проектной мощности, но не более 50 посадочных мест в зале и не более 4 посадочных мест за каждым столом, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований постановления Главного санитарного врача области.

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