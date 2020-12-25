Чтобы вычислить жестокого воспитателя, родители установили прослушку

О том, что в детском саду в Акмолинской области с детьми обращаются как с заключенными, родители могли бы и не узнать, если бы одна из мам не одела на руку сынишки часы со специальной функцией.

Уголовное дело в Бурабайском районе завели после того, как факт жесткого обращения с малолетними был доказан, сообщает zakon.kz.

Родители написали коллективное заявление в прокуратуру и в присутствии журналистов потребовали от владельца учреждения объяснений, передает Первый канал "Евразия".

Видеозаписи, на которых воспитатель совсем непедагогично обращается с малышами, едва не стали причиной реальной драки разъяренных родителей с руководством детского сада в Щучинске.

Ребенок приходил, забивался в угол за кровать сам по себе. Плакал, мы не могли понять, что творится с ребенком. Именно после прихода из садика было это. Что творится в садике? Он говорил: все хорошо в садике, - рассказывает Руслан Избасов.

О том, что в детском саду с детьми обращаются как с заключенными, родители могли бы и не узнать, если бы одна из мам не одела на руку сынишки детские часы с функцией прослушки. Женщине стало интересно, как проходит день у ребенка.

Хотела в это время прослушать, начались ли занятия, и как им преподают. Я заметила в один день, что сильно кричат на них. Прямо не просто кричат, а истошным ором орут. Потом мы с родителями решили послушать еще хотя бы недели 2. Не выдержали почему? Потому, что уже на следующий день услышали, как ребенка побили, и он заплакал, - говорит Диана Алиева.

После услышанного группа активистов наведалась к руководству. В присутствии полиции в мини-центре предоставили доступ к видеокамерам, после чего эти кадры и разлетелись по сетям. Жестокого воспитателя уже уволили, но родители требуют наказания и для администрации. К слову, само учреждение принадлежит действующему депутату и ее семье.

Если бы я знала, что такое у нас, Вы думаете я бы Вам показала? Скажите, разве я бы такое показала? Так же, как и родители, я тоже в шоке была. Это не от того, что мы хотим детям плохо, просто так получается, здесь родители дома сидят, и их многое интересует, - объясняет учредитель детского сада Гаухар Хамзина.

Родителей интересует не только факт издевательств над детьми, люди уверяют, что переплачивают за несуществующие услуги. При том, что мини-центр, в котором только две группы детей, работает по госзаказу. А сами сотрудники совмещают несколько функций.

Она выполняла обязанности воспитателя подготовительной старшей группы, она выполняла обязанности няни, обязанности техперсонала. То есть она мыла полы, дети приходят в садик, они столы накрывают, кушать еду раздали, дети покушали, потом все убрали, тряпками вытерли, полы помыли. Они делали всю работу, но только не занимались детьми, - утверждает Екатерина Самусенко.

Дети в обеденное время спят, а возле них моют хлором полы. Это нормально? Когда наши дети спят, открывают форточку, чтобы наши дети болели и не ходили в садик, потому что один воспитатель не может на себе этого перенести, - рассказывает Динара Калочова.

Родители написали коллективное заявление в прокуратуру и надеются, что всех причастных накажут. А вот забирать детей из этого сада они не хотят, других поблизости просто нет.

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