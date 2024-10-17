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Жестокое обращение с ребенком: уголовное дело в отношении воспитателя детсада прекратили

Воспитательницу, которая волокла ребенка за ногу, не стали привлекать к уголовной ответственности , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 14:30 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В специализированном межрайонном суде Шымкента по делам несовершеннолетних вынесли вердикт в отношении воспитательницы детского сада, сообщает Zakon.kz. Женщина жестоко обращалась с ребенком. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения в одном из частных детских садов.

Как рассказали в суде, воспитатель пыталась уложить свою подопечную спать, но девочка ее не слушала. Тогда женщина подошла к кровати ребенка, скинула ее на пол и пыталась поднять, дергая за руку. Сделать это у нее не вышло, тогда она схватила девочку за ногу и проволокла по полу. Рядом находился еще один малыш, которого женщина ударила по лицу.

В отношении воспитательницы завели уголовное дело по статье "‎Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним"‎. Женщину мог ждать штраф, общественные работы или арест. Но в суде решили иначе. Стороны примирились, и даже прокурор просил прекратить уголовное дело.

"Потерпевшей были нанесены травмы, не опасные для ее здоровья. Поскольку подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, попросила прощения у законного представителя потерпевшей, примирилась с ним, возместила материальный и моральный вред, суд на основании статьи 68 части 1 УК прекратил уголовное дело и освободил подсудимую от уголовной ответственности", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского суда.

Тем не менее воспитателя сразу после инцидента уволили. Подобные случаи, когда воспитатели жестоко обращаются со своими подопечными, не редкость. Так, воспитательницу в Атырау также обвинили в рукоприкладстве.

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