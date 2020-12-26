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Стихийная свалка нефтеотходов нанесла ущерб Павлодару почти в 35 млн тенге

Свалка находилась в санитарно-защитной зоне предприятия, где чистят цистерны после горючей жидкости.

Фото : oilcapital26 декабря 2020, 07:35

Почти в 35 миллионов тенге оценили ущерб от стихийной свалки нефтеотходов в Павлодаре, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Минувшей осенью экологи забили тревогу. На окраине Павлодара были обнаружены черные лужи из жидкой нефти, битума и резины. Видео, которое активисты разместили в соцсетях, вызвало резонанс в соцсетях.

Мы неоднократно выезжали на данный объект. Отбирали пробы, а также производили замеры данного участка, а также устанавливали объем загрязнено грунта. Нам известно, что 17 октября 2020 года уголовное дело возбуждено», – рассказал заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Дархан Исжанов.

Оказалось, что свалка находилась в санитарно-защитной зоне предприятия, где чистят цистерны после горючей жидкости. Свои отходы компания незаконно передала третьим лицам, у которых не было права на утилизацию нефтепродуктов.

Кто будет оплачивать ущерб природе, предстоит разобраться следствию.


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