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Общество

Почти на 10 млн тенге оштрафовали чиновников за стихийные свалки

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 10:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 21 января 2025 года на заседании правительства рассказал, что в прошлом году за непринятие мер по ликвидации стихийных свалок были оштрафованы 164 должностных лица, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэкологии, на основе данных "Казахстан Гарыш Сапары" были обнаружены стихийные свалки.

"Территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего акиматам выдается предписание на ликвидацию. В случае непринятия мер должностные лица привлекаются к административной ответственности. Так, в 2024 году к ответственности привлечены 164 должностных лица на сумму 9,4 млн тенге, из них на уровне заместителей акимов районов и городов – 61 должностное лицо", – озвучил Ерлан Нысанбаев.

Он также отметил, что в последние годы количество выявляемых свалок значительно сократилось, а процент ликвидации возрос.

"Так, если в 2018 году было выявлено 8,7 тыс. свалок и ликвидировано 57%, то в 2024 году выявлено порядка 4,8 тыс. свалок, из которых ликвидирован 91%. В этой связи министерством предлагается усилить данную работу путем расширения зоны охвата населенных пунктов и частоты проведения космоснимков", – сказал Ерлан Нысанбаев.

1 ноября 2024 года министр экологии и природных ресурсов обвинил акиматы в расхлябанности.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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