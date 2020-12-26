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Женщина скончалась после катания на горках

Она врезалась в дерево при спуске на тюбинге.

Фото : progorod59.ru26 декабря 2020, 10:51

В Северо-Казахстанской области скончалась 37-летняя женщина, которая получила серьезные травмы во время катания с горки, передает zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

Информацию подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения. Женщина скончалась, не приходя в сознание в отделении реанимации областной многопрофильной больницы. Последние дни находилась на аппарате искусственной вентиляции легких после двух операций.

Трагедия произошла в поселке Борки. Женщина врезалась в дерево при спуске на тюбинге.

Полицейские проводили досудебное расследование по уголовной статье "Неосторожное причинение вреда здоровью".


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