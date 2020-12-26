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Едкий запах в воздухе заметили жители Актау

Департамент экологии Мангистау устанавливает источник запаха.

Фото : Pixabay26 декабря 2020, 20:20

Жители Актау пожаловались на едкий запах в воздухе вчера, 25 декабря, передает zakon.kz.

Особенно сильно посторонний запах ощущается в нижних микрорайонах города, отмечает Lada.kz.

В Департаменте экологии Мангистау заявили, что проводятся работы по установлению источника едкого химического запаха в воздухе.

По словам директор департамента Руслана Тукенова, резкий запах в воздухе появился еще днем.

Наша лаборатория и РГП "Казгидромет" работают. Пока не можем установить источник. О результатах проверки сообщим позже, - сказал Руслан Тукенов.

По информации приложения контроля качества воздуха, в атмосфере наблюдалось превышение диоксида азота. При небольших концентрациях диоксида азота наблюдается нарушение дыхания, кашель. При длительном действии оксидов азота следует опасаться расширения клеток в корешках бронхов.

При длительном вдыхании этого газа происходит кислородное голодание тканей, особенно у детей. Вызывает болезни, кровообращения и злокачественные новообразования.


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