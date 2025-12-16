Резкий запах нефти накрыл Актау: жители бьют тревогу

В Актау специалисты департамента экологии продолжают поиски источника резкого неприятного запаха, который накануне почувствовали жители города, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, около 23:00 15 декабря город накрыла удушающая вонь. По словам местных жителей, в воздухе ощущался запах нефтепродуктов.

16 декабря Департамент экологии Мангистауской области совместно со специализированной природоохранной прокуратурой провел мониторинг состояния атмосферного воздуха как в черте города, так и в близлежащих населенных пунктах.

Отбор проб был произведен в районах расположения ТОО "Рекон-Ақтау", ТОО "Oil Transshipment", АО "КазАзот", в промышленной зоне 6/114, а также на территории ТОО "КАЗпол".

По данным ведомства, по результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было. Мониторинговые мероприятия продолжаются.

