Общество

Резкий запах нефти накрыл Актау: жители бьют тревогу

Актау, завод, нефть, воздух, экология , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 22:34 Фото: Instagram/mangystau_ecology_department
В Актау специалисты департамента экологии продолжают поиски источника резкого неприятного запаха, который накануне почувствовали жители города, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, около 23:00 15 декабря город накрыла удушающая вонь. По словам местных жителей, в воздухе ощущался запах нефтепродуктов.

16 декабря Департамент экологии Мангистауской области совместно со специализированной природоохранной прокуратурой провел мониторинг состояния атмосферного воздуха как в черте города, так и в близлежащих населенных пунктах.

Отбор проб был произведен в районах расположения ТОО "Рекон-Ақтау", ТОО "Oil Transshipment", АО "КазАзот", в промышленной зоне 6/114, а также на территории ТОО "КАЗпол".

По данным ведомства, по результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было. Мониторинговые мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что под Актау охотник обнаружил предмет, похожий на неразорвавшийся боеприпас.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Ошибка в тексте: