В ЗКО спасатели помогли гражданину Беларуси

57-летний мужчина направлялся из Беларуси в Уральск и его большегруз сломался.

У мужчины из Беларуси сломался большегруз и он стоял на обочине трассы недалеко от поселка Достык Таскалинского района, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 26 декабря в 11.33 спасателям поступило сообщение, что иностранцу требуется помощь.

Позже выяснилось, что 57-летний мужчина направлялся из Беларуси в Уральск и его большегруз сломался возле поселка Достык в Таскалинском районе. Спасатели произвели отогрев топлива (дизель), обогрели водителя, накормили его, сопроводили в город, - отметили в пресс-службе ведомства.

Водитель поблагодарил за оказанную помощь.

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