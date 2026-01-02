#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Происшествия

Застрявшему на трассе водителю легковушки помогли спасатели

Одна машина вытягивает другую из снега, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 15:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Костанайской области у мужчины посреди дороги сломался автомобиль. Водитель мог переохладиться, но спасатели вовремя пришли на помощь, сообщает Zakon.kz.

В Мендыкаринском районе Костанайской области, в 10 километрах от села Тениз, на дороге районного значения "Боровское – Узынагаш" водитель легкового автомобиля оказался в затруднительном положении. В машине произошла поломка, из-за которой ехать дальше было невозможно. Проезжающих авто рядом не оказалось. Автомобилист связался с Департаментом чрезвычайных ситуаций и рассказал о своей проблеме. Спасатели оперативно прибыли на место.

Сотрудники ДЧС с помощью лебедки на внедорожнике Toyota Hilux отбуксировали Volkswagen Golf на очищенный участок дороги, а водителя отвезли в село Боровское. От медпомощи мужчина отказался.

Спасатели постоянно призывают учитывать дорожные и погодные условия, а также внимательно проверять техническое состояние автомобиля перед выездом.

До этого мы писали, как вызволяли из снежного плена водителя грузовика в Мангистау.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
