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Видео со свадьбы Алтынбековой появилось в Сети

Большого скопления в зале не наблюдается.

Фото : Instagram27 декабря 2020, 20:03

Видео с торжества казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой появилось в Сети, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как молодожены разрезают свадебный торт. Затем новоиспеченная жена передала десерт женщине, предположительно матери жениха. Большого скопления в зале не наблюдается.

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Публикация от KAZ STARS (@kaz.stars)

Новость о свадьбе Сабины Алтынбековой появилась на прошлой неделе. Ее избранником стал продюсер Саят Тостыкбаев.

Ранее боец ММА Куат Хамитов заявлял, что ему нравится Сабина Алтынбекова, и он хочет добиться ее расположения. После этого заявления, Алтынбекова ответила, что не встречается с "Найманом". К слову, после новости о женитьбе, многие комментаторы в шутливой форме жалели Куата Хамитова.


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