Логово змей попало на видео в Актау

Большое скопление змей близ Каспийского моря засняли очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Десятки, а то и сотни, змей у Каспийского моря попали в объектив местных жителей. Видео распространяется в Казнете.

"Смотри, и их дети здесь. Может, взять их? Смотри, еще внутри есть", – ведут диалог удивленные мужчины.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни просили срочно вызвать спасателей и предпринять меры, а другие просили не навредить пресмыкающимся:

Как противно они выглядят.

Может, вода в море плохая и они были вынуждены выйти на берег.

Это опасно, а если нападут.

Это обычные водянки. В детстве ездили на Розовые скалы. Было жарко и мы бросили одежду на камни. После пошли забирать, там столько змей было под вещами.

Змея есть змея, нужно их уничтожить.

Я из-за них боюсь в море купаться.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали чаще сталкиваться со змеями. Тогда корреспондент Zakon.kz рассказал, почему ползучих не стоит принимать за врага.