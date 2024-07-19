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Логово змей попало на видео в Актау

Логово змей попало на видео в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 16:00 Фото: Instagram/aqtau_live
Большое скопление змей близ Каспийского моря засняли очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Десятки, а то и сотни, змей у Каспийского моря попали в объектив местных жителей. Видео распространяется в Казнете.

"Смотри, и их дети здесь. Может, взять их? Смотри, еще внутри есть", – ведут диалог удивленные мужчины.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни просили срочно вызвать спасателей и предпринять меры, а другие просили не навредить пресмыкающимся:

  • Как противно они выглядят.
  • Может, вода в море плохая и они были вынуждены выйти на берег.
  • Это опасно, а если нападут.
  • Это обычные водянки. В детстве ездили на Розовые скалы. Было жарко и мы бросили одежду на камни. После пошли забирать, там столько змей было под вещами.
  • Змея есть змея, нужно их уничтожить.
  • Я из-за них боюсь в море купаться.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали чаще сталкиваться со змеями. Тогда корреспондент Zakon.kz рассказал, почему ползучих не стоит принимать за врага.

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