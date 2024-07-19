Логово змей попало на видео в Актау
Фото: Instagram/aqtau_live
Большое скопление змей близ Каспийского моря засняли очевидцы, сообщает Zakon.kz.
Десятки, а то и сотни, змей у Каспийского моря попали в объектив местных жителей. Видео распространяется в Казнете.
"Смотри, и их дети здесь. Может, взять их? Смотри, еще внутри есть", – ведут диалог удивленные мужчины.
Комментаторы разделились на два лагеря: одни просили срочно вызвать спасателей и предпринять меры, а другие просили не навредить пресмыкающимся:
- Как противно они выглядят.
- Может, вода в море плохая и они были вынуждены выйти на берег.
- Это опасно, а если нападут.
- Это обычные водянки. В детстве ездили на Розовые скалы. Было жарко и мы бросили одежду на камни. После пошли забирать, там столько змей было под вещами.
- Змея есть змея, нужно их уничтожить.
- Я из-за них боюсь в море купаться.
Ранее сообщалось, что казахстанцы стали чаще сталкиваться со змеями. Тогда корреспондент Zakon.kz рассказал, почему ползучих не стоит принимать за врага.
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