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Токаев продлил мораторий на создание субъектов квазигоссектора

Срок его действия должен был закончиться в этом году.

Фото : zakon.kz.28 декабря 2020, 08:06

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал постановление о внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора", сообщает zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Акорды.

Постановляю: внести в Указ президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 29, ст. 245) следующее изменение: абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: "1. Ввести до 31 декабря 2021 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением:", - говорится в тексте документа.


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