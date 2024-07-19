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Законодательство РК

Мораторий на создание субъектов квазигоссектора планируют ввести в Казахстане

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 14:47 Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики подготовило проект постановления правительства "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора", сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается ввести до 31 декабря 2026 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением:

  • необходимости обеспечения исполнения закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов";
  • особых случаев по прямым поручениям Президента РК.

Документ разработан в целях реализации указа Президента "О мерах по либерализации экономики".

В пояснительной записке говорится, что принятие проекта позволит повысить эффективность управления государственным имуществом, сократить участие государства в предпринимательской деятельности и создать условия для развития частного сектора.

Кроме того, разработчики утверждают, что введение моратория не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности, а также не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 августа 2024 года.

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