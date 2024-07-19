Мораторий на создание субъектов квазигоссектора планируют ввести в Казахстане
Проектом предлагается ввести до 31 декабря 2026 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением:
- необходимости обеспечения исполнения закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов";
- особых случаев по прямым поручениям Президента РК.
Документ разработан в целях реализации указа Президента "О мерах по либерализации экономики".
В пояснительной записке говорится, что принятие проекта позволит повысить эффективность управления государственным имуществом, сократить участие государства в предпринимательской деятельности и создать условия для развития частного сектора.
Кроме того, разработчики утверждают, что введение моратория не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности, а также не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 августа 2024 года.