Его восстановят, когда потеплеет.

В Усть-Каменогорске из-за морозов треснул мост. В местном отделе ЖКХ его обследовали и пришли к мнению, что "повреждение не несет угрозы разрушения", передает zakon.kz.

Портал YK-news.kz сообщает, что в соцсетях появилась публикация, где житель Усть-Каменогорска снял трещину на Защитинском мосту и предположил, что ездить по нему теперь небезопасно.

Проведено обследование моста специальной комиссией с участием независимых экспертов. Вследствие пониженной температуры произошла деформация балки. Повреждение не несет угрозы разрушения, - сказали в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска.

Мост восстановят, когда потеплеет. Сейчас движение по мосту ведется в штатном режиме.

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