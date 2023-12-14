В Павлодаре из-за сильного мороза треснул мост

В Павлодаре на автомобильном мосту через реку Иртыш жители обнаружили трещину в полотнах, перешедшую на перила. Видео в соцсетях разместили очевидцы. Оно вызвало множество комментариев, в том числе, опасения по поводу состояния автомобильного путепровода, сообщает Zakon.kz.

Павлодарский филиал АО НК "КазАвтоЖол" проинформировал, что угроза обрушения отсутствует, а причиной расхождения является сильный мороз.

"13 декабря 2023 года в ходе осмотра автомобильного моста через реку Иртыш выявлено расширение деформационного шва и расхождение перильного ограждения. По данному факту ПОФ АО "НК "КазАвтоЖол" совместно с представителями ПОФ ТОО "КАЖсервис", подрядной организации ТОО "Казахдорстрой", технадзора ТОО "Engeneering Services" и автором проекта ТОО "Казахстанский Промтранспроект" произвели визуальное обследование состояния моста. В результате обследования выявлено, что из-за понижения температуры произошло расширение деформационных швов на 10-16 см на 7-й и 9-й опоре", – сообщили в дорожной организации.

Также отмечено, что сами опоры находятся в удовлетворительном состоянии.

"На текущий момент вертикальное и горизонтальное смещение, как и угроза разрушения, отсутствует", – добавили в ведомстве.

Кроме того, для мониторинга мостового сооружения на период низких температур организовано круглосуточное наблюдение за объектом, проезд автомобильного транспорта обеспечен.

Специалисты добавили, что мост был построен в 1962 году.

По нему запрещен переезд транспорта массой более 10 тонн. Принято решение о возведении нового путепровода.

В январе 2023 года аналогичная ситуация произошла в Астане. Тогда в Казнете появилось видео, на кадрах которого на столичном "Горбатом мосту" расходятся швы. В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны заверили, что будут проведены аварийно-восстановительные работы.