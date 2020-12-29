Когда школьники уйдут на каникулы

Они будут отдыхать 11 дней.

В МОН РК рассказали, как школьники будут отдыхать зимой, сообщает zakon.kz.

Зимние каникулы для школьников составляют 11 дней и продлятся с 31 декабря по 10 января включительно, - сообщили в ведомстве.

Для первоклассников с 8 по 14 февраля предоставляются дополнительные 7 дней каникул.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!