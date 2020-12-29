Когда школьники уйдут на каникулы
Они будут отдыхать 11 дней.
Фото : pixabay.com29 декабря 2020, 11:27
В МОН РК рассказали, как школьники будут отдыхать зимой, сообщает zakon.kz.
Зимние каникулы для школьников составляют 11 дней и продлятся с 31 декабря по 10 января включительно, - сообщили в ведомстве.
Для первоклассников с 8 по 14 февраля предоставляются дополнительные 7 дней каникул.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052515-ce16a7cfb3bf1b03f0306d3f218cc1ad
Сейчас читают