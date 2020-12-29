Рейтинг худших вузов Казахстана появился в Сети

В рейтинге приняли участие все вузы страны, кроме подведомственных МВД, КНБ и Министерству обороны.

Итоги рейтинга казахстанских вузов 2020 года опубликовало Министерство образования и науки, сообщает zakon.kz.

В рейтинге приняли участие все вузы страны, кроме подведомственных МВД, КНБ и Министерству обороны.

Как передает пресс-служба ведомства, при составлении рейтинга учитывались показатели трудоустройства и карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ и достижения обучающихся.

Средний процент трудоустройства выпускников в 2020 году остается на уровне прошлых лет и составляет 71%. В специализированных агентствах получили аккредитацию 73% образовательных программ, при этом 72% преподавателей имеют практический опыт. Студенты 36 вузов реализовали стартап-проекты.

Уровень удовлетворенности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ повысился на треть по сравнению с показателями 2018 года. Академическая свобода позволила вузам самостоятельно разрабатывать образовательные программы, согласовывая их с работодателями. В результате наблюдается улучшение качества образовательных программ. На 8,2% выросло число программ, прошедших специализированную аккредитацию в зарубежных агентствах.

Аутсайдеры 2020 года по мнению работодателей:

1) Университет "Сырдария";

2) Шымкентский университет;

3) Международный гуманитарно-технический университет;

4) Университет "Астана";

5) Таразский инновационный гуманитарный университет;

6) Университет дружбы народов им. академика А.Куатбекова;

7) Университет иностранных языков и деловой карьеры;

8) Казахско-Русский международный университет;

9) Университет "Болашак" г. Кызылорда;

10) Гуманитарно-технический институт "Акмешит".

Университет "Сырдария", Шымкентский университет, Международный гуманитарно-технический университет и Университет "Астана" являются аутсайдерами уже третий год подряд. Результаты рейтинга учитываются при распределении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием как дополнительный критерий. В этом году впервые к размещению госзаказа не были допущены 36 вузов, – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

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