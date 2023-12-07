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12 вузов Казахстана вошли в мировой рейтинг

12 вузов Казахстана вошли в мировой рейтинг Фото: пресс-служба Акорды
Опубликован рейтинг лучших университетов в области достижения целей устойчивого развития 2024 года. В список впервые вошли 12 казахстанских вузов, сообщает Zakon.kz.

Глобальное аналитическое агентство в области высшего образования, опубликовало рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития 2024 года.

Работу вузов оценивали по критериям: общественное влияние, воздействие на окружающую среду и модель управления. В рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития вошли 1397 вузов из 95 стран и территорий, что почти в два раза превышает количество участников рейтинга в прошлогоднем пилотном издании. Среди них 12 вузов Казахстана.

"Лидирующую позицию занимает Казахский национальный университет имени аль-Фараби, который, согласно результатам рейтинга, не только является лучшим университетом региона, но и входит в число 500 лучших университетов мира. Следом за ним идет Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва (ЕНУ), который входит в число 700 лучших университетов – участников рейтинга. Кроме того, ещё три казахстанских университета находятся в топ-1000 лучших университетов рейтинга, что свидетельствует о растущем влиянии Казахстана на текущую повестку в области устойчивого развития", – сказано в отчете исследователей.

Лидирующие позиции в рейтинге занимают университеты Канады, США, Великобритании и Новой Зеландии. Вузы этих стран расположились на первых пяти строчках списка.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил, что вузы обяжут обеспечивать большинство студентов общежитиями. Иначе им не выдадут лицензии.

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