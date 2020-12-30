В Павлодаре привлекли к ответственности женщину, бросившую на морозе ребенка

Женщина полностью признала свою вину.

В Павлодаре прекратили уголовное дело в отношении женщины, которая оставила ребенка на морозе. Ее привлекли к административной ответственности, передает zakon.kz.

Pavlodarnews.kz сообщает, что в суде №2 Павлодара слушалось дело 33-летней женщины, которая 26 ноября оставила маленького сына на остановке. Ее освободили от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Морального и имущественного ущерба нет, – объявил судья суда №2 Павлодара Думан Серикбаев.

Женщина полностью признала свою вину.

В суде отметили, что 25 декабря ее привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего". В связи с этим семью поставили на учет в орган опеки и попечительства.

Известно, что женщина последние годы проживала в Таразе, в Павлодар приехала из Семея. Она не замужем, кроме полуторогодовалого ребенка у нее есть 9-летний сын. Старший ребенок живет с бабушкой в Экибастузе. Оставить младшего сына женщина планировала заранее.

26 ноября на остановке в Павлодаре нашли маленького ребенка. В течение нескольких часов волонтеры и полицейские нашли его бабушку. Позже нашли и саму мать. Было начато досудебное расследование по статье "Оставление в опасности".

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