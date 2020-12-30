Китай создал грузовой поезд со скоростью до 350 км/час
В конструкции поезда были использованы интеллектуальные технологии.
Фото : Тangshan30 декабря 2020, 16:42
В Китае произведен высокоскоростной грузовой поезд со скоростью 350 км/ч.
Он был официально выпущен компанией CRRC Тangshan в городе Таншань провинции Хэбэй.
По словам главного конструктора данного поезда Лян Юнтина, поезд может функционировать при температурах от -25℃ до 40℃. Поезд состоит из восьми вагонов: четыре тяговые и четыре прицепные. Его грузоподъемность составляет не менее 110 тонн, вместительность - более 800 куб.м, а коэффициент использования грузового пространства составляет ≥85%.
Кроме того, по сравнению с воздушными и автодорожными перевозками, окружающая среда оказывает меньшее влияние на работу грузового поезда. Он может совершать поездки на расстояние от 600 до 1500 км. А чтобы проехать 1500 км, поезду требуется всего пять часов.
Лян подчеркнул, что потребление энергии на вес единицы товара данного поезда составляет всего 8% от потребления энергии самолета. Кроме того, в конструкции поезда были использованы интеллектуальные технологии, что сделало его функционирование еще более эффективным.
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