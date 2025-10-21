Китай создал самый быстрый в мире поезд: разгоняется до 450 км в час

В Китае начали испытывать самый быстрый в мире скоростной поезд CR450, который может набирать скорость до 450 км в час, сообщает Zakon.kz.

Это максимальная испытательная скорость. А коммерческая скорость – 400 км/ч. В настоящее время поезда проходят квалификационные испытания на высокоскоростной железной дороге, соединяющей восточный Шанхай и западный внутренний город Чэнду, пишет Синьхуа.

Высокоскоростной поезд может разогнаться с места до 350 км/ч всего за 4 минуты 40 секунд, а два поезда установили рекорд, разминувшись с друг другом на общей скорости 896 км/ч.

По сравнению со своим предшественником CR400, модель CR450 оснащена удлиненным, аэродинамичным носом длиной 15 метров, что снижает сопротивление воздуха на 22%, опущенной на 20 сантиметров линией крыши и сниженной на 50 тонн массой. CR450 должен проехать 600 000 километров без поломок, прежде чем ему разрешат перевозить пассажиров.

BREAKING:

China's🇨🇳 CR450 – WORLD'S FASTEST train!🚄

10 months tests, ALL PASS at 450 KM/H!

Operating speed: 400 KM/H! China TOO FAST—even jealous noise CAN'T catch up！😎 pic.twitter.com/UHIc7VdB9d — PLA_Overwhelm (@junshiguancha) October 20, 2025

На данный момент CR450 является самым быстрым в мире высокоскоростным поездом. В Японии и Франции максимальная эксплуатационная скорость высокоскоростных поездов составляет 320 км/ч, что значительно ниже, чем у китайского аналога. Существующие в Китае поезда CR400 Fuxing развивают скорость до 350 км/ч, что также уступает новым достижениям CR450, пишет "Наука".

🚄🇨🇳 O trem-bala mais rápido do mundo, o CR450 da China, atingiu 453 km/h em testes de qualificação.



O modelo de trens de alta velocidade CR450 está em testes de pré-serviço e precisa percorrer 600.000 km sem problemas para atingir a qualificação final.pic.twitter.com/d9ronRQXk8 — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) October 21, 2025

Ожидается, что CR450 начнет коммерческую эксплуатацию в 2027 году на новой высокоскоростной линии.

Ранее в Китае в небо одновременно подняли 15 947 дронов, устроив крупнейшее в мире световое шоу.