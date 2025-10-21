#АЭС в Казахстане
Технологии

Китай создал самый быстрый в мире поезд: разгоняется до 450 км в час

самый быстрый поезд в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 17:59 Фото: X/@XHNews
В Китае начали испытывать самый быстрый в мире скоростной поезд CR450, который может набирать скорость до 450 км в час, сообщает Zakon.kz.

Это максимальная испытательная скорость. А коммерческая скорость – 400 км/ч. В настоящее время поезда проходят квалификационные испытания на высокоскоростной железной дороге, соединяющей восточный Шанхай и западный внутренний город Чэнду, пишет Синьхуа.

Высокоскоростной поезд может разогнаться с места до 350 км/ч всего за 4 минуты 40 секунд, а два поезда установили рекорд, разминувшись с друг другом на общей скорости 896 км/ч.

По сравнению со своим предшественником CR400, модель CR450 оснащена удлиненным, аэродинамичным носом длиной 15 метров, что снижает сопротивление воздуха на 22%, опущенной на 20 сантиметров линией крыши и сниженной на 50 тонн массой. CR450 должен проехать 600 000 километров без поломок, прежде чем ему разрешат перевозить пассажиров.

На данный момент CR450 является самым быстрым в мире высокоскоростным поездом. В Японии и Франции максимальная эксплуатационная скорость высокоскоростных поездов составляет 320 км/ч, что значительно ниже, чем у китайского аналога. Существующие в Китае поезда CR400 Fuxing развивают скорость до 350 км/ч, что также уступает новым достижениям CR450, пишет "Наука".

Ожидается, что CR450 начнет коммерческую эксплуатацию в 2027 году на новой высокоскоростной линии.

Ранее в Китае в небо одновременно подняли 15 947 дронов, устроив крупнейшее в мире световое шоу.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
