Сильное землетрясение произошло в Дагестане

Явление зафиксировали в 4.05 по московскому времени (7.05 по Нур-Султану)/

Фото : ria.ru

В Дагестане произошло ощутимое землетрясение, передает zakon.kz. Так, по данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,1, по данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) - 4,6. Явление зафиксировали в 4.05 по московскому времени (7.05 по Нур-Султану). Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах или разрушениях к настоящему моменту не поступало.

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