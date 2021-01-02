Сильное землетрясение произошло в Дагестане
Явление зафиксировали в 4.05 по московскому времени (7.05 по Нур-Султану)/
Фото : ria.ru2 января 2021, 09:28
В Дагестане произошло ощутимое землетрясение, передает zakon.kz.
Так, по данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,1, по данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) - 4,6.
Явление зафиксировали в 4.05 по московскому времени (7.05 по Нур-Султану).
Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах или разрушениях к настоящему моменту не поступало.
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