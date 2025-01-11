В Сочи за сутки произошло два сильных землетрясения

В Сочи второй раз за сутки зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, магнитуда нового сейсмособытия составила 3,9 по шкале Рихтера, интенсивность — 3 балла. Очаг землетрясения находился на глубине 5 км.

"Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет", — уточнили в МЧС.

Как сообщает Sochi1.ru, очевидцы отметили, что второй толчок ощущался сильнее утреннего землетрясения. По информации МЧС, первый толчок произошел ранним утром на глубине 5 км, его магнитуда составила 3,5, а интенсивность — 2 балла. Обращений от жителей города в экстренные службы не поступало, инфраструктура и системы жизнеобеспечения также не пострадали.

Как отметил ТАСС, это землетрясение стало одним из наиболее ощутимых с 2012 года землетрясений. По предварительным данным, его магнитуда составила 4, сообщила ТАСС руководитель сейсмологической станции города-курорта Елена Карпович.



Ранее землетрясение произошло в 76 км от Алматы.