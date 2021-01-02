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Россиянин избил ребенка и оставил его босым на 30-градусном морозе

Взаперти он провел несколько часов и получил обморожения рук и ног.

Фото : chita.bezformata.com2 января 2021, 10:17

Житель Читы избил четырехлетнего пасынка и запер его в неотапливаемом гараже на несколько часов в 30-градусный мороз. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета России по Забайкальскому краю, передает zakon.kz.

По версии следствия, в ночь на 28 декабря мужчина нанес побои ребенку за небольшую провинность. Затем он оставил ребенка одного в гараже, при этом мальчик был босой и одет в легкое трико и футболку. Взаперти он провел несколько часов и получил обморожения рук и ног. Пострадавшего доставили в больницу, где у него также обнаружили телесные повреждения.

Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы после случившегося. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего). До этого мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.


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