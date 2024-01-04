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Ксения Собчак окунулась в купель в 30-градусный мороз

Ксения Собчак окунулась в купель в 30-градусный мороз Фото: Instagram/xenia_sobchak
Популярная российская ведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками видео с отдыха за городом, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео, опубликованного на странице в Instagram 4 января 2024 года, Собчак выходит из бани и прыгает в бассейн. Затем окунается в искусственной купели.

"Баня в -30? Прорубь +4! Но всегда лучше искусственная купель, в реальных водоемах – это опасно! Обожаю! Вам всем желаю кайфа на праздники. Контрастные процедуры – наше все". Ксения Собчак

Одни комментаторы отметили прекрасную физическую форму общественного деятеля. Другие же вспомнили и пошутили про "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой.

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24 декабря 2023 российско-армянский режиссер Сарик Андреасян заявил, что отменил запланированное на февраль интервью с телеведущей Собчак после ее участия в "голой" вечеринке.

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