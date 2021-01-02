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От коронавируса умер "Человек-амфибия" Владимир Коренев

Ему было 80 лет.

Фото : kino-teatr.ru2 января 2021, 16:33

Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом сообщила РБК дочь артиста Ирина Коренева.

Ему было 80 лет.

Также актер известен по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.

С 1961 года играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (сейчас — Электротеатр Станиславский). До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий (позднее факультет был расформирован).


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