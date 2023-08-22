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Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Умер итальянский певец Тото Кутуньо Фото: РИА Новости/Андрей Александров
Ему было 80 лет, сообщает Zakon.kz.

Умер итальянский певец Тото Кутуньо, об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на его представителя.

Отмечается, что Кутуньо умер в больнице в Милане, куда его госпитализировали 22 августа в связи с обострением давней болезни. Певцу было 80 лет.

Его песни популярны в Италии и за рубежом, в том числе такие хиты как L’italiano и Buonanotte.


Также Тото Кутуньо был победителем конкурса "Евровидение-1990", проходившего в Загребе.


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Зарина Жакупова
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