Ему было 80 лет, сообщает Zakon.kz.

Умер итальянский певец Тото Кутуньо, об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на его представителя.

Отмечается, что Кутуньо умер в больнице в Милане, куда его госпитализировали 22 августа в связи с обострением давней болезни. Певцу было 80 лет.

Его песни популярны в Италии и за рубежом, в том числе такие хиты как L’italiano и Buonanotte.





Также Тото Кутуньо был победителем конкурса "Евровидение-1990", проходившего в Загребе.



