Иран высказал угрозы в адрес американских баз в регионе

Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Иран будет предпринимать одинаковые меры как против баз США, так и против арабских стран, где находятся эти объекты, в том случае, если в регионе разразится военный конфликт, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, передает Вести.Ru.

Ровно год назад Иран лишился одного из наиболее прославленных в стране военных — командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) генерал-майора Касема Сулеймани. Он стал жертвой ракетного удара со стороны США, который был нанесен рядом с международным аэропортом Багдада, в районе которого находятся американские военные базы. Генералу было 62 года.

На днях в Иране создали анимационный фильм, посвященный годовщине убийства генерала Касема Сулеймани.

Видео было опубликовано изданием Tehran Times с комментарием, что виновных в смерти генерала ждет "великая месть".

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