Снес столб, трубу и врезался в дом – водитель внедорожника погиб в Алматинской области

Страшное ДТП привело к смерти водителя, сообщает zakon.kz.

2 января автомобиль Land Rover двигался в сторону поселка Бескайнар в Алматинской области.

Около 21:00 водитель, не справившись с управлением врезался в электрический столб. Затем по инерции удара снес газовую трубу и автомобиль уткнулся в частный дом.

В результате ДТП, 47-летний водитель и его 32-летний пассажир были доставлены в медучреждение АОМКБ города Алматы.

Позже водитель скончался.

По факту проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"), назначены соответствующие экспертизы, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Алматинской области.