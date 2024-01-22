В Костанайской области пьяный водитель врезался в столб. В аварии погиб пассажир

Житель поселка Октябрьский Костанайской области в пьяном виде сел за руль и, не справившись с управлением, врезался в бетонный столб. Пассажир, находившийся в машине в момент аварии, получил травмы, от которых скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в ноябре прошлого года. Как сказано в материалах уголовного дела, которое на минувшей неделе рассмотрели в суде Лисаковска, подсудимый ехал за рулем "ВАЗ 21124" в поселке Октябрьский, когда его ослепили фары встречного авто. Вместо того, чтобы остановиться, мужчина продолжил движение и вылетел с проезжей части на обочину. Там машина врезалась в бетонный стол, сообщает пресс-служба суда.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины "ВАЗ 21124" Б. от полученных телесных повреждений скончалась в реанимационном отделении КГП "Лисаковская городская больница"". Пресс-служба суда Костанайской области

На минувшей неделе уголовное дело рассмотрели в суде по части 3 статьи 345-1 ("Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека") УК РК. Прокурор во время прений просил суд назначить наказание в виде лишения свободы на 3,5 года и запретить подсудимому управлять автомобилем в течение десяти лет. Суд поддержал государственного обвинителя.

"Судом В. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", – сказано в решении суда.

Накануне стало известно, что два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения легковой машины и тепловоза в Караганде.