Токаев прокомментировал высказывания иностранцев о территории Казахстана

Как я уже сказал выше, наши границы полностью разграничены, написал он.

Президент Казахстана написал статью "Независимость дороже всего". В ней он прокомментировал высказывания иностранцев о территории Казахстана, передает zakon.kz.

Мы помним, что когда мы занимались пограничным вопросом, некоторые политики и общественные деятели хотели сказать: "Давайте не будем торопиться", "Мы можем договориться позже". Время показало, что нужно настойчиво вести переговоры и немедленно укреплять наши основы. Теперь, что бы ни говорили, у нас есть границы закрепленные двусторонними соглашениями, признанные всем миром. Необходимо вести воспитательную работу сдержанно, официально и публично противостоять провокационным действиям некоторых иностранцев, которые ставят под сомнение нашу территориальную целостность и критикуют добрососедские отношения. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны быть готовы защищать национальные интересы как едой, так и камнем. Как я уже сказал выше, наши границы полностью разграничены. После подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря наши границы не только на суше, но и на море были окончательно определены и окончательно урегулированы, - написал он.

12 декабря МИД Казахстана передал ноту России в связи с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России".

Замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков во время встречи с представителем России выразил недоумение по поводу этого высказывания. В МИД Казахстана отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами.

В Госдуме на это заявили, что Россия всецело признает суверенитет Казахстана, две страны поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, поэтому инцидент с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова будет улажен.

Позже еще один российский депутат Евгений Федоров заявил, что Казахстан арендовал территорию у России.

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