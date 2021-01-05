Как изменились пособия в Казахстане

Размеры пособий выросли на 5%.

С 1 января в Казахстане вступил в действие закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", согласно которому повысились размеры государственных пособий, выплачиваемых различным категориям граждан, передает zakon.kz.

Пособия выросли в связи с увеличением месячного расчетного показателя (МРП) для исчисления пособий и других социальных выплат. С 1 января 2021 года МРП составил 2 917 тенге, с апреля 2020 года он составлял 2 778 тенге.

Пособия по уходу за ребенком до года и многодетным матерям

Пособия по уходу за одним ребенком до года увеличатся до 16 802 тенге, за двумя – до 19 865 тенге, за тремя – до 22 899 тенге, за четырьмя и более – до 25 962 тенге.

Размер пособия для многодетных матерей увеличится до:

- 46 760 тенге на четвертого ребенка;

- 58 457 тенге на пятого ребенка;

- 70 154 тенге на шестого ребенка;

- 81 852 тенге на седьмого ребенка;

- 93 344 тенге на восьмого ребенка;

- 105 012 тенге на девятого ребенка;

- 116 680 тенге на десятого ребенка.

Многодетные матери, награжденные подвесками "Кумыс Алка" и "Алтын Алка" с 2021 года будут получать 18 669 тенге в месяц.

Размер единовременного пособия по рождению ребенка составит:

- от одного до четырех детей – 110 846 тенге;

- от четырех детей и более – 183 771 тенге.

Специальные государственные пособия

Речь идет о специальных государственных пособиях, выплачиваемых взамен льгот. Их размер составит:

- для обладателей звания "Халык Кахарманы", "Казакстаннын гарышкер-ушкышы" и "Казахстаннын енбек ери" - 404 384 тенге;

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать 46 672 тенге;

- лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам ВОВ – 18 057 тенге;

- лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам ВОВ – 22 024 тенге;

- вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившие в повторный брак, – 13 069 тенге;

- семьи военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия, – 13 390 тенге;

- семьи погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний – 6 214 тенге;

- жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в повторный брак – 7 468 тенге;

- Герои Социалистического Труда из числа участников Великой Отечественной войны - 217 755 тенге;

- Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Трудовой Славы трех степеней - 28 004 тенге;

- инвалиды 1 и 2 групп – 4 374 тенге;

- инвалиды 3 группы – 1 867 тенге;

- дети-инвалиды до 16 лет - 2 801 тенге;

- жертвы политических репрессий, лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, – 3 122 тенге.

Пособия по потере кормильца

Пособия по случаю потери кормильца будут составлять от 29 500 тенге до 72 378 тенге в зависимости от количества иждивенцев.

Семьи получат:

- с одним нетрудоспособным человеком - 29 500 тенге;

- с двумя – 51 110 тенге;

- с тремя – 63 459 тенге;

- с четырьмя – 67 232 тенге;

- с пятью – 69 634 тенге;

- с шестью и более - 72 378 тенге.

Круглые сироты будут получать 40 477 тенге, остальные члены этой семьи – 18 524 тенге.

Пособия по инвалидности

Инвалиды общего заболевания, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел в зависимости от группы инвалидности будут получать от 35 675 до 65 860 тенге. Ранее размер этого пособия составлял от 33 975 до 62 723 тенге.

Дети-инвалиды до 16 лет будут получать 48 023 тенге, было - 45 736 тенге.

Размер пособия для инвалидов с детства и детей-инвалидов с 16 до 18 лет в зависимости от группы инвалидности увеличится до 41 163-65 860 тенге. Ранее они получали от 39 202 до 62 723 тенге.

Военнослужащие срочной службы, ликвидаторы ядерных аварий, инвалиды вследствие экологического воздействия с 2021 года будут получать 68 948-96 389 тенге в зависимости от группы инвалидности.

Размер пособий для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, которые стали инвалидами, исполняя служебный долг, увеличился до 68 948-117 999 тенге.

Пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 16 лет и инвалидом первой группы с детства вырастут до 48 023 тенге. Столько же будут платить матери или отцу, опекуну, воспитывающему ребенка-инвалида.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!