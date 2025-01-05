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Общество

Как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 09:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Насколько увеличены размеры пенсий и пособий в Казахстане с 1 января 2025 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Согласно данным ведомства, с 1 января 2025 года размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

В пресс-службе подробно пояснили на одном примере: у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата – 45 578 тенге, солидарная пенсия – 111 278 тенге.

С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличилась до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составила 50 851 тенге, солидарная – 120 737 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ.

Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2025 года:

  • пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличилось со 140 296 до 149 416 тенге, на рождение 4 и более ребенка – с 232 596 до 247 716 тенге;
  • пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличилось для семей с 4 детьми с 59 183 до 63 030 тенге, с 10 детьми – со 147 680 до 157 280 тенге;
  • пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличилось с 95 496 до 101 702 тенге, II группы – с 76 397 до 81 362 тенге, III группы – с 52 089 до 55 474 тенге.

Также на 6,5% увеличены размеры выплат по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС).

"Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета", – уточнили специалисты.

Стоит уточнить, что размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 09:46
Как формируется пенсия в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 09:46

В конце 2024 года в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) рассказали, как изменится пенсионный возраст в Казахстане в 2025 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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