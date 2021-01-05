Смогут ли казахстанцы посетить храмы в Рождество

Богослужения будут проходить с заполняемостью залов не более 40%.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал об организации богослужений в Рождество, передает корреспондент zakon.kz.

Мы пережили непростое время, весьма трудное время, когда храм был доступен только в телевизионном режиме. В это Рождество такого не будет. Желающие смогут реально участвовать в совершении богослужения. Но рекомендации главного эпидемиолога, главного санитарного врача мы будем выполнять в полном объеме. То есть с соблюдением рекомендуемой дистанции, масочного режима, с использованием санитайзеров, - сообщил митрополит Александр.

Следить за соблюдением правил будут сотрудники храмов. На полу будет разметка с обозначением места для соблюдения дистанции.

Впускать людей будут так, чтобы заполняемость храма была не более 40%. Что касается икон, то существуют нормы обработки после каждого целования. Они будут протираться дезинфицирующим раствором. Для тех, кто не сможет попасть в храм, на улице выставят экраны. Люди в полной мере смогут увидеть трансляцию богослужения, находясь вне храма, - добавил митрополит Астанайский и Казахстанский.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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