Горячие новости
Читайте также

Коронавирус в Казахстане: одна область в "красной" зоне

Казахстан в целом находится в стабильной по распространению коронавируса "зеленой" зоне.

Фото : kstnews.kz6 января 2021, 11:44

Одна область снова оказалась в "красной" зоне по распространению коронавируса, передает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 января. Два дня находившаяся в "желтой" зоне Атырауская область снова оказалась в опасной "красной" зоне. В за последние сутки выявили 101 больного коронавирусом.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, СКО, Акмолинская, Павлодарская и Костанайская области.

Остальные регионы в "зеленой" зоне.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты