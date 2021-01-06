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Осужденные объявили голодовку в колонии Караганды

Они не согласны с приговором.

Фото : Pixabay6 января 2021, 12:59

Двое осужденных в Карагандинской области объявили голодовку, передает zakon.kz.

Осужденные Ерслан Бакишев и Азамат Адеубеков в знак протеста объявили голодовку.

3 января от Адеубекова Азамата содержащегося на данный момент в учреждении АК-159/1 ДУИС по Карагандинской области, поступило заявление об отказе от приема пищи. Мотив своего действия объясняет тем, что не согласен с вынесенным приговором суда. Претензий к администрации учреждения не имеет. Медицинскими работниками учреждения АК-159/1 осуществляется круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья Адеубекова, - говорится в сообщении ДУИС по Карагандинской области.

Другой осужденный Ерслан Бакишев объявил голодовку 5 января. Он тоже сейчас находится под наблюдением медиков.

Согласно приговору Балхашского горсуда, Адеубеков и Бакишев признаны виновными в совершении кражи в особо крупном размере. По версии следствия, мужчины вломились в коттедж местной жительницы, отключив камеру видеонаблюдения, и вынесли из ее дома деньги и ювелирные украшения на общую сумму около 15 миллионов тенге.

Суд приговорил Адеубекова к 8,5 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Суд учел, что этот человек ранее привлекался к уголовной ответственности и находился на пробационном контроле.

Бакишеву за это преступление дали 5 лет в колонии средней безопасности.

Осужденные не признали своей вины.


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