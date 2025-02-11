Осужденный Мухамедиулы объявил голодовку: что об этом заявили в КУИС
Фото: primeminister.kz
В социальных сетях появилась информация, что бывший министр культуры и экс-директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, осужденный за коррупцию, якобы объявил голодовку. На это отреагировали в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве заявили, что информация о голодовке осужденного не соответствует действительности.
"Он принимает пищу, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. Жалоб и заявлений от него не поступало. Кроме того, в соответствии с установленным порядком осужденный не имеет доступа к сотовому телефону".Департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области
В то же время, как отметили в ДУИС, проводится проверка по факту публикации в социальных сетях от его имени.
"За распространение ложной информации предусмотрена ответственность", – напомнили в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.
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