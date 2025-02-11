Осужденный Мухамедиулы объявил голодовку: что об этом заявили в КУИС

В социальных сетях появилась информация, что бывший министр культуры и экс-директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, осужденный за коррупцию, якобы объявил голодовку. На это отреагировали в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что информация о голодовке осужденного не соответствует действительности.

"Он принимает пищу, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. Жалоб и заявлений от него не поступало. Кроме того, в соответствии с установленным порядком осужденный не имеет доступа к сотовому телефону". Департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области

В то же время, как отметили в ДУИС, проводится проверка по факту публикации в социальных сетях от его имени.

"За распространение ложной информации предусмотрена ответственность", – напомнили в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.

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5 сентября 2024 года стало известно, что принадлежащие осужденному Мухамедиулы объекты стоимостью более 3,5 млрд тенге пытаются вернуть государству.