Скончался экс-аким Усть-Каменогорска

Он также занимал должности заместителя акима ВКО и акима Семипалатинска.

Умер бывший аким Усть-Каменогорска Амангельды Кажибаевич. Ему было 77 лет, передает zakon.kz.

Об этом в Instagram сообщил глава города Жаксылык Омар.

С прискорбием сообщаю о кончине почетного гражданина нашего города Кажыбаева Амангельды Кажыбаевича. Амангельды Кажыбаев – уроженец Тарбагатайского района, государственный и общественный деятель Республики Казахстан. В свое время был акимом Усть-Каменогорска и Семея, а также заместителем акима Восточно-Казахстанской области. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким, - написал Омар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жақсылық Омар (@zhaksylyk_omar)

Амангельды Кажибаев родился 23 июля 1943 году в селе Комсомол Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, напоминает Arnapress.

В 1967 году окончил в Казахский политехнический институт Алматы по специальности "инженер-электрик".

Сразу после окончания вуза начал работать на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате, был электрослесарем, мастером, начальником отделения эксплуатации цеха.

В разные годы работал заместителем главы Восточно-Казахстанской областной администрации, заместителем министра промышленности и торговли РК, заместителем министра обороны РК по экономике и финансам, являлся руководителем офиса президента ОАО "KEGOC" в Астане.

С февраля 2001 года по ноябрь 2002 года находился на должности заместителя акима ВКО.

В ноябре 2002 года был назначен акимом города Семипалатинска.

С 15 января 2004-го по январь 2005-го являлся акимом Усть-Каменогорска.

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