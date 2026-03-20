События

Экс-аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар в суде полностью признал вину

Жаксылык Омар, экс-аким , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 09:45 Фото: Instagram/zhaksylyk_omar
В Межрайонном суде по уголовным делам Усть-Каменогорска прошло заседание по резонансному делу в отношении бывшего акима города, занимавшего должность первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области. Фигурантом является Жаксылык Омар, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации регионального издания YK-news.kz, подозреваемому предъявлены обвинения по двум статьям – "мошенничество" и "получение взятки в крупном размере". Прокурор зачитала обвинение по двум эпизодам.

Так, первый эпизод связан с временем работы Жаксылыка Омара акимом Усть-Каменогорска.

По версии следствия, потерпевшего попросили оформить запрос на получение автомобиля в качестве материальной помощи от одного из городских предприятий. Он выполнил просьбу и получил Toyota Camry 75. Позже, по его словам, он пригнал машину к зданию акимата, передал ключи и больше ее не видел. В дальнейшем автомобиль переоформили на третье лицо, а затем обменяли на более новую модель по программе trade-in, которой воспользовался обвиняемый. Таким образом, потерпевшему был причинен ущерб в размере 13 миллионов тенге, а Жаксылыку Омару предъявлено обвинение по пунктам 1, 2 части 3 статьи 190 ("Мошенничество в крупном размере").

В зале суда потерпевший сообщил, что ущерб ему оплатили и претензий он не имеет.

Второй эпизод был в начале февраля 2026 года.

По материалам дела, Жаксылык Омар при встрече с одним из сотрудников городского акимата сказал, чтобы тот принес ему 20 миллионов тенге. По словам обвиняемого, это было скорее просьбой, чем требованием. Однако сторона обвинения квалифицировала это как получение взятки за общее покровительство.

Сотрудник акимата, предполагая противоправность такого рода действий, обратился в КНБ. Под наблюдением спецслужб он вновь встретился с Жаксылыком Омаром и предложил выплачивать сумму по частям, тот согласился. В этот же день через третье лицо 6 миллионов тенге наличными были переданы подозреваемому.

"При задержании по месту жительства подозреваемого и на рабочем месте были обнаружены 5,6 миллиона тенге", – говорится в публикации.

В итоге подсудимый вину признал полностью.

Его защитники ходатайствовали о наказании, не связанном с лишением свободы. Они сообщили, что родственники уже собрали необходимую сумму на выплату штрафа. В доказательство состоятельности была представлена выписка со счета на 112 млн тенге.

Стоит уточнить, что следующее заседание суда по уголовному делу назначено на 26 марта.

Материал по теме

Жаксылыка Омара начнут судить в Усть-Каменогорске: стало известно, в чем его обвиняют

Информация о задержании первого замакима ВКО Жаксылыка Омара появилась в Казнете 13 февраля 2026 года. В тот же день на нее отреагировали в пресс-службе акимата региона. Позже в КНБ подтвердили расследование.

Жаксылык Омар на должность первого заместителя акима ВКО был назначен в апреле 2025 года. До этого, с декабря 2024 года, он был советником акима ВКО. А еще раньше, с августа 2018 года по ноябрь 2024-го, занимал должность акима Усть-Каменогорска.

Читайте также
Жаксылыка Омара начнут судить в Усть-Каменогорске: стало известно, в чем его обвиняют
12:20, 19 марта 2026
Жаксылыка Омара начнут судить в Усть-Каменогорске: стало известно, в чем его обвиняют
Жаксылык Омар освободил пост акима Усть-Каменогорска
17:41, 27 ноября 2024
Жаксылык Омар освободил пост акима Усть-Каменогорска
Жаксылык Омар получил новую высокую должность при акиме ВКО
10:04, 07 апреля 2025
Жаксылык Омар получил новую высокую должность при акиме ВКО
Последние
Популярные
Читайте также
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
10:15, Сегодня
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
Джон Джонс не готов к завершению карьеры
09:54, Сегодня
Джон Джонс не готов к завершению карьеры
Стало известно место КПЛ в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира
09:20, Сегодня
Стало известно место КПЛ в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира
Каким образом "Барыс" может завершить сезон на последнем месте Восточной конференции КХЛ
08:49, Сегодня
Каким образом "Барыс" может завершить сезон на последнем месте Восточной конференции КХЛ
