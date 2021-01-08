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В конгрессе предложили объявить Трампу импичмент без обсуждения

Также Майка Пенса призвали воспользоваться 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Фото : kommersant8 января 2021, 07:22

Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент президенту США Дональду Трампу в упрощенном порядке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

У нас есть ограниченный период времени для того, чтобы действовать. Страна не может себе позволить долгий, растянутый процесс, и я поддерживаю вынесение статей импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей, — заявил Надлер.

Надлер также призвал вице-президента США Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США о недееспособности главы государства.

Ранее в четверг спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.


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