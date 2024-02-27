Резолюцию об импичменте Байдена внесут в Конгресс США

Республиканец Кен Бак инициирует внесение резолюции, призывающую кабинет президента воспользоваться 25-й поправкой к конституции, чтобы отстранить от власти действующего президента Джо Байдена, сообщает Zakon.kz

Бак призывает отстранить действующего президента США от должности из-за вопросов о его психической пригодности к работе.

По информации Fox News основанием для рассмотрения его инициативы является доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором действующий президент страны охарактеризован как "пожилой человек с плохой памятью". Проблемы, с которыми сейчас столкнулись США, "бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей", пояснил Бак.

"Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы нашей страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку", - заявил конгрессмен.

В тексте своей резолюции в качестве доказательств Бак привел словесные запинки и публичные ляпы Байдена.

Раздел 4 25-й поправки позволяет вице-президенту и большинству членов кабинета Белого дома объявить президента неспособным выполнять свои обязанности, передав полномочия вице-президенту. Президент может вернуть себе эти полномочия, написав в Конгресс заявление о том, что он может исполнять свои обязанности. У кабинета будет четыре дня, чтобы опровергнуть это заявление, после чего Конгресс проголосует, может ли президент оставаться у власти.

Ранее сообщалось, что врач подтвердил, что у Байдена симптомы прогрессирующей деменции.