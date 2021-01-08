Алматинцы совершили уникальный велозаезд

Ранее никто на это не решался.

Первое успешное преодоление популярного летом горного маршрута Асы – Бартогай в зимних условиях на велосипедах состоялось на первой неделе наступившего года, с 4 по 6 января, передает zakon.kz.

Плато Асы расположено в Енбекшиказахском районе Алматинской области между ущельем Тургень и Бартогайским Водохранилищем и входит в состав Иле-Алатауского Национального парка. С севера плато ограничивает хребет Карач и горы Бокайдынтау, с южной стороны более высокий хребет Сарытау. На западе плато Асы переходит в Тургеньское ущелье, на востоке в долину реки Чилик (Бартогайского водохранилища). В тёплое время это популярное место отгонного животноводства и туризма.

Любитель велозаездов и трейлраннинга, путешественник Александр Габченко в команде с автором Youtube-канала «Вперед ногами» Александром Сипетым преодолели в седле велосипеда дистанцию в 127 км по горной, сильнопересечённой местности горного хребта Заилийский Алатау за 60 часов, в автономном режиме, перевозя с собой необходимые средства для выживания в условиях холода и низких температур.

За это время суммарно они набрали высоту в 1643 вертикальных метра. Температура воздуха во время заезда колебалась от 22 до 12 градусов мороза по Цельсию.

Велозаездом через долину Асы мы преследовали цели популяризации велосипеда, как всесезонного вида транспорта, а также отработки навыков зимних велосипедных путешествий. Однако неожиданно для самих себя, установили новый географический рекорд. Оказалось, что зимой ещё ни кто не предпринимал попытки преодоления в седле велосипеда популярного в тёплые месяцы горного маршрута, - рассказал Александр Габченко.

Все необходимое - вещи, еду, средства навигации, путешественники везли с собой. По признанию Александра Сипетого, главным испытанием во время путешествия стало сочетание холодного ветра и высокой влажности.

Год назад один из участников нынешнего велозаеда Александр Габченко в одиночку проехал на велосипеде 250 км по льду озера Балхаш, установив тем самым уникальный географический рекорд.

Альберт Ахметов

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