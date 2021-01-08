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О течении COVID-19 у президента Армении рассказал помощник

По ее словам, Саркисян продолжает лечение под надзором врачей.

Фото : inform.kz8 января 2021, 17:41

Об осложнениях у болеющего COVID-19 президента Армении Армена Саркисяна рассказала его помощник Асмик Петросян, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Течение болезни у президента Армении Армена Саркисяна, находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом, сложное. Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение под надзором врачей, и, исходя из состояния здоровья, работает и временно будет работать удаленно, - сказала она.

По ее словам, после стабилизации состояния здоровья и разрешения врачей президент незамедлительно вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.

5 января в аппарате армянского лидера сообщили, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции. Заразилась и его жена.


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